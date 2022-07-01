В России снимают ковид-ограничения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Документ должен вступить в силу с 2 июля и размещен на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Приостановить действие <...> постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", - говорится в документе.

Кроме того, постановлением отменяется обязательный карантин до получения результатов теста COVID-2019, а также меры по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Помимо этого, снимаются ограничения на проведение мероприятий в закрытых помещениях.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть со 2 июля.