Глава регулятора ФРГ предупредил, что повышение цен на газ шокирует потребителей

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер считает, что потребители в Германии будут шокированы предстоящим повышением цен на газ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Многие потребители будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков электроэнергии", - сказал Мюллер в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke. По его словам, из-за ситуации с "Северным потоком" "возможно увеличение [цен] втрое". "И мы можем только предполагать, как будет обстоять дело дальше", - продолжил глава агентства.

Мюллер призвал власти Германии принять меры по облегчению бремени, связанного с ростом стоимости энергоносителей, для граждан страны. "Многие жители не в состоянии выдержать и минимальной дополнительной нагрузки. Для них любое повышение счетов за газ является угрозой элементарно в повседневной жизни", - заявил он. "Я уверен, что правительство ФРГ обсудит соответствующий ответ", - добавил Мюллер.

Глава регулятора ФРГ тем не менее отметил, что "пока еще не настало время" для запуска так называемой "оговорки о корректировке цен" в договорах о поставках электроэнергии. Она предоставила бы компаниям право корректировать, то есть на деле повышать, цены на электроэнергию во время действия соглашений. "Условием бы было то, что мы официально констатировали бы значительное сокращение общих объемов импортируемого газа. Обслуживание "Северного потока" будет играть в этом вопросе важную роль", - сказал Мюллер.