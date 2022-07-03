Жара в Европе и угроза засухи

Аномальная жара в Польше сменилась шквалистым ветром, ливнями и наводнениями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в городе Гдыня на балтийском побережье организаторам музыкального фестиваля пришлось временно прервать концерты и эвакуировать публику.

Север Италии страдает от засухи. Вода в реке По опустилась до самого низкого уровня за последние 70 лет, это угрожает рисовой культуре региона, а также животноводству. В крупнейшем профсоюзе аграриев предупреждают, что в целом по стране фермеры рискуют потерять свыше 30% урожая.

От рекордных температур, вызванных антициклоном, страдают жители итальянской столицы, а также дикие животные. Сотрудники римского зоопарка раздают животным замороженные фрукты, мясо и рыбу.

Во многих городах Апеннинского полуострова отключили фонтаны. Власти Вероны решились на более радикальные меры экономии: до конца лета жители города не смогут использовать питьевую воду для полива садов и огородов, мытья автомобилей и наполнения бассейнов. Нарушителей ждёт штраф в размере 500 евро.