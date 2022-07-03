Чехия закупила газ для госрезерва на 360 миллионов долларов

Природный газ впервые включили в состав госрезерва Чехии. Государственное управление материальных резервов республики закупило его на 8,5 млрд крон (порядка $360,2 млн), передает информационное агентство ČTK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, газ для госрезерва был перекачан в подземные хранилища. В них поступило 2,4 ТВт·ч газа. В настоящее время эти хранилища наполнены примерно на две трети от общего объема. Ведомство осуществило такую покупку в связи с ситуацией в Украине и угрозой свертывания поставок голубого топлива из России.

По данным агентства, в ближайшее время госуправление Чехии приобретет 75 тыс. тонн нефти за $50 млн. Этого вида энергетического сырья в госрезерве должно быть из расчета нужд на 90 дней.