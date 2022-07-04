Откуда появился ковид?

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что следует рассматривать все версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и этим вопросом должны заниматься ученые.

Об этом заявил ТАСС официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Day.Az.

Он опроверг утверждения британской газеты The Mail on Sunday, сообщившей ранее со ссылкой на неназванного "старшего европейского политика" о том, что глава ВОЗ считает наиболее вероятной версию, согласно которой SARS-CoV-2 был создан во время опытов в лаборатории китайском городе Ухань, а затем случайно вышел за ее пределы в результате "аварии". Об этом гендиректор ВОЗ якобы сообщил этому европейскому политику "в частном порядке"

Как заявил корреспонденту ТАСС в воскресенье Линдмайер в ответ на просьбу прокомментировать данную публикацию, "доктор Тедрос полностью отвергает эту историю". "Он не делал каких-либо подобных заявлений публично или в частном порядке и продолжает считать, что все гипотезы [происхождения коронавируса] находятся на столе и должны рассматриваться учеными", - подчеркнул официальный представитель ВОЗ.

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухань, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов. Также высказывались предположения о его лабораторном происхождении.