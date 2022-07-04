В Сочи работники пляжа толпой избили парня, заступившегося за своих сестер

В Адлере (административный центр Адлерского района города Сочи, Краснодарский край, Россия) сотрудники пляжа избили жителя Минска, который отдыхал на море вместе со своими младшими сестрами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 3 июля 2022 года на пляже "Фрегат". По словам матери пострадавшего, девочки хотели снять видео: они красиво нарезали арбуз и стали раздавать его отдыхающим. Инициатива детей не понравилась работникам пляжа, и они попытались прогнать семью.

"Работники пляжа решили, что они отбирают у них хлеб, и начали отправлять их на место в грубой форме. Никита [брат девочек] ходил следом и заступился за них", - рассказала женщина.

После словесного конфликта на жителя Беларуси напали трое мужчин. Мать молодого человека рассказала, что ее сын является чемпионом Минска по самбо, и без труда справился с нападавшими. Однако после этого к трем сотрудникам присоединилось еще несколько человек, вооруженных металлическими прутьями.

"На него накинулось человек десять, в том числе спасатели. Они взяли железную арматуру, палки, и прямо на глазах у отдыхающих спасатели пляжа избивали моего сына", - поделилась она.

По словам женщины, сейчас молодой человек находится в отделении реанимации.