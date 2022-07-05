Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на параде в Чикаго

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на параде в честь Дня независимости в предместье Чикаго, сообщает CBS Chicago со ссылкой на источник, близкий к следствию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Подозреваемый находится под стражей после... стрельбы в Хайленд Парк", - написали представители телеканала в своем Twitter.

Задержанным оказался 22-летний Роберт Кримо. Ему был присвоен статус "лица, представляющего интерес для следствия". Полиция предупреждала, что он может быть "вооружен и очень опасен".