В Италии проходит массовая забастовка таксистов

Массовая 48-часовая забастовка таксистов началась по всей Италии. Как сообщает во вторник агентство ANSA, в центре Рима пройдет шествие представителей сектора, которые протестуют против готовящегося декрета о конкуренции, предполагающего либерализацию отрасли, в том числе путем организации частных пассажирских перевозок через специальные онлайн-приложения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представители профсоюзов сектора, организовавших акцию протеста, заявляют, что такая реформа ведет к снижению качества услуг за счет понижения их стоимости. "Наш рынок хорошо регулирован, и в нашем секторе нельзя говорить о конкуренции, но о прозрачности и профессионализме", - заявили в профсоюзах, объединяющих около 40 тыс. таксистов, пишет во вторник газета La Repubblica. Они уточнили, что не выступают против принципа использования онлайн-платформ, но против того, чтобы они превратились "в продажу билетов на автобус" на невыгодных для таксистов условиях.

Забастовка таксистов, которая продлится всю среду, уже привела к затруднениям как в городах, так и в аэропортах.

Таксисты не впервые проводят массовую акцию протеста против попыток властей добиться либерализации отрасли. Так, забастовки водителей такси проходили в 2012 году, когда техническое правительство Марио Монти намеревалось увеличить число лицензий. Таксисты периодически протестуют против таких альтернативных сервисов, как Uber, и услуг аренды автомобиля с водителем. При этом в Риме услуги таксистов оставляют желать лучшего. Клиенты, особенно иностранные, часто жалуются на дороговизну тарифов.