Массовая драка в России, задержаны 15 человек

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после массовой драки у ночного клуба в Ковдоре в Мурманской области, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, санкцией статьи злоумышленникам предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Массовая драка в Ковдоре произошла в ночь на понедельник. Из-за широкого общественного резонанса дело передано в региональное управление СКР.

По данным агенства ТАСС, число задержанных участников драки достигло 15 человек.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что участники драки установлены и "все те, кто нарушил закон, будут наказаны".