В Грузии вырос прожиточный минимум

Национальная служба статистики Грузии сообщила о новом рекордном показателе прожиточного минимума на фоне повышения цен, передает Day.Az со ссылкой на Новости Грузия.

Прожиточный минимум для трудоспособного мужчины в июне составил 255,3 лари (89,97 доллара), это на 40,8 лари (14,38 доллара) или 19% больше, чем год назад.

По сравнению с маем этого года показатель вырос на 10,2 лари (3,59 доллара).

Повышение прожиточного минимума связано с высокой инфляцией, в июне был зафиксирован один из самых высоких показателей инфляции в стране за последние 10 лет - 12,8%. Годовой прирост цен на продукты питания, по которым считают прожиточный минимум, составил 22%.

По состоянию на июнь, прожиточный минимум для "среднего потребителя" составляет 226,1 лари (79,68 доллара) - на 36,1 лари (12,72 доллара) больше, чем в предыдущем году.