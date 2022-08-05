В Таиланде при пожаре в ночном клубе погибли 13 человек

13 человек погибли и 35 пострадали в результате пожара в ночном клубе в провинции Чонбури в Таиланде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По словам представителя правоохранительных органов, чьи слова приводит Reuters, все опознанные на данный момент жертвы были гражданами Таиланда.

По данным агентства, полковник полиции заявил, что пожар начался в пятницу около часа ночи по местному времени (22:00 в четверг по Баку) в ночном клубе Mountain B.