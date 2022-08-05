Сухогрузы Rojen, Navistar и Polarnet вышли из портов Украины

Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из портов Украины трех сухогрузов с зерном: Navistar, Rojen и Polarnet.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС,об этом говорится в сообщении министерства.

Все суда, как отмечается, будут проверены представителями Совместного координационного центра (СКЦ).

Суда направятся по морскому гуманитарному коридору в Стамбул, где их обследуют представители Совместного координационного центра, передает телеканал Al Jazeera.

Турецкий сухогруз Polarnet перевозит 12 тыс. тонн кукурузы, на борту судна Rojen под флагом Мальты находится 13 тыс. тонн кукурузы. 33 тыс. тон кукурузы перевозит сухогруз Navistar под флагом Панамы. СКЦ отслеживает передвижение судов, говорится в сообщении.

Ранее СКЦ одобрил выход трех судов с Украины - двух из Одессы и одного из Черноморска, они провезут 58 тыс. тонн кукурузы по гуманитарному коридору через Черное море. Как информировал СКЦ, Polarnet доставит груз в турецкий порт Карасу, Navistar - в ирландский Рингаскидди, Rojen - в британский Тиспорт.

Первым сельхозпродукцию с Украины в минувший понедельник вывез сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне. В четверг, пройдя пролив Дарданеллы, он покинул территориальные воды Турции и направился в Ливан. Судно перевозит порядка 27 тыс. тонн кукурузы.