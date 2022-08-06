Маск объявил о пройденном пике инфляции в США

Основатель компании Tesla Илон Маск во время недавнего собрания акционеров объявил, что пик инфляции в США уже пройден. Его слова приводит CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению Маска, делать макроэкономические прогнозы - прямой путь к катастрофе, тем не менее он отметил, что скорее всего страну ждет относительно умеренная рецессия, которая продлится полтора года. Его прогноз основывается на ценах на сырьевые товары, которые Tesla просит платить за материалы и товары, необходимые для производства электромобилей. О спаде экономики Маск предупреждал еще в конце июня. "Случится ли рецессия в ближайшем будущем - скорее да, чем нет", - говорил он.