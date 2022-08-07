С Украины ожидается выход еще четырех сухогрузов с зерном

Выход четырех зерновозов ожидается в воскресенье, 7 августа, из трех портов Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Минобороны Турции.

"Завтра из четырех портов Украины ожидается выход четырех сухогрузов. Один выйдет из Одессы, три - из Черноморска, всего четыре судна" - говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что выход сухогрузов стал возможным благодаря "активным контактам" главы Минобороны Турции Хулуси Акара координации Совместного координационного центра (СКЦ).

Минобороны Турции также сообщило о продолжении работ по вывозу зерна с Украины.

Ранее турецкое военное ведомство информировало о завершении досмотра на рейде Стамбула сухогруза Navistar под флагом Панамы, который перевозит 33 тыс. тонн кукурузы в Ирландию.