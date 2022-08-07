В Стамбуле досмотрено судно с грузом кукурузы из Украины

Группа сотрудников стамбульского Совместного координационного центра в воскресенье в течении двух часов проводила досмотр сухогруза "Polarnet", доставившего 12 тыс. кукурузы из Украины, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Сухогруз прибыл из украинского порта Черноморск в субботу, бросив якорь у входа в Стамбульский пролив (Босфор).

Ранее в воскресенье был проведен досмотр двух судов "Rojen" ve "Osprey S".

После получения разрешения "Polarnet" возьмет курс на порт Дериндже в провинции Коджаэли на северо-западе Турции.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.