Пекин обвинил Токио в лицемерии

Япония считает себя "образцовой ученицей" в области ядерного разоружения, пользуясь при этом "ядерным зонтиком" Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, что Япония, которая выступает за создание "свободного от ядерного оружия" мира на самом деле "всегда" использовала "ядерный зонтик" США, "выступая при этом против и препятствуя" отказу Вашингтона от политики применения ядерного оружия первым.

Дипломат также указал на призывы некоторых японских политиков к "совместному" с Соединенными Штатами использованию ядерного оружия. Они объясняют это тем, что размещение ядерного оружия США в Японии не может быть табуированной темой, пояснил Ван Вэньбинь.

"Японское правительство не только попустительствовало вышеупомянутым дискуссиям, но также исключило формулировку "три безъядерных принципа" их своего доклада на десятой Обзорной конференции ДНЯО. Люди невольно задаются вопросом: какие именно намерения у Японии?", - подчеркнул он.

Пекин призывает Токио "добросовестно выполнять свои международные обязательства по нераспространению ядерного оружия, строго соблюдать взятые на себя обязательства в соответствии с "тремя безъядерными принципами", не разрабатывать и не ввозить ядерное оружие", заявил дипломат.