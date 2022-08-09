Пентагон объявил о выделении Украине военной помощи еще на $1 млрд
США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом $1 млрд.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник Пентагон.
"Сегодня Министерство обороны США объявляет <...> о выделении [Украине] помощи на цели безопасности объемом до $1 млрд", - сказано в сообщении. Как отметили в Пентагоне, это крупнейший по объему пакет военной помощи Вашингтона Киеву.
В новый пакет войдут:
боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS;
20 120-миллиметровых минометных комплексов и снаряды к ним;
1 тыс. противотанковых комплексов Javelin;
"сотни противотанковых систем AT4";
75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
противопехотные мины Claymore;
взрывчатые вещества C-4, подрывные средства;
50 бронированных медицинских автомобилей;
различные медицинские принадлежности.
В Пентагоне также отметили, что США наладили стабильный поток поставок Украине ракет к РСЗО HIMARS, их передано "множество сотен", Вашингтон продолжит эти шаги.
По словам заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола, возможные поставки Соединенными Штатами Украине истребителей F-16 не входят в ближайшую перспективу, и окончательный анализ этого варианта действий в Вашингтоне еще не готов. "Не является непостижимым то, что в будущем западные летательные аппараты могли бы стать частью комбинации. Однако окончательный анализ этого не готов", - сказал заместитель главы американского военного ведомства, комментируя передачу Западом Украине оружия и военной техники.
При этом Кол подчеркнул, что в любом случае речь не идет о возможной передаче Киеву самолетов F-16 в какое-то ближайшее время. "<...> Наш приоритет, подчиняющий себе все остальные, заключается в том, чтобы передавать украинцам то, что уместно в текущих боевых действиях. <...> Мы концентрируем внимание на этих средствах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее", - подчеркнул замминистра, отвечая на прямой вопрос про F-16.
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