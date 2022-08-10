В Шанхае вновь объявлен самый высокий уровень опасности

Центральная метеорологическая служба Шанхая объявила о введении сегодня наивысшего, красного, уровня опасности в связи с установившейся в мегаполисе сильной жарой. В центральных районах города воздух в тени прогрелся до 40 градусов по Цельсию, а местами температура превысила эту отметку, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это уже второй раз за последние пять дней, когда в городе объявляется самый высокий уровень опасности из-за экстремально высокой температуры воздуха. Жителей призывают сократить время пребывания на улице, избегать длительного нахождения на солнце и принимать необходимые меры предосторожности. Работающим в городе компаниям предписано учитывать опасность жары при организации рабочего процесса.

Экстремально высокая температура воздуха держится в Шанхае уже больше месяца, а само лето в мегаполисе стало одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

Согласно официальным данным, с 1873 года, когда началась фиксация метеонаблюдений, в Шанхае было зарегистрировано в общей сложности 19 летних дней с температурой 40 или выше градусов по Цельсию. При этом 17 из них - после 2000 года. В этом году таких дней набралось уже пять - тот же показатель, что и в 2013 году.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.