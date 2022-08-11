Пятая волна аномальной жары накрыла Европу

Две трети территории ЕС и Великобритании в зоне жесткой засухи. В течение июля и августа по региону уже пронеслись четыре волны экстремальной жары, в средних широтах температуры поднимались до 35 градусов тепла. В южных было за 40. А сейчас пришла пятая волна жары. В зоне перегрева юг и юго-запад Старого Света: Испания, Франция, Португалия, Италия: здесь снова 35-39 градусов. Сильнее всего от экстремальной погоды страдают местные аграрии, поливать участки и кормить скот просто нечем, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В регионе бушуют природные пожары - полыхают южная Франция и Португалия. И продолжают пересыхать реки. Луару, По, Дунай - на некоторых участках можно пешком перейти. Почти парализовано движение по Рейну. Из-за этого эксперты предрекают падение немецкой экономики.

"Действительно, стоки почти всех федеральных рек остаются на очень низком уровне. Синоптики обещают осадки на этой неделе, но по нашим прогнозам уровни продолжат снижаться", - рассказал официальный представитель Министерства транспорта Германии.

Причина всему - азорский антициклон, который уже много недель висит над Старым Светом. Он не дает собираться облакам, что позволяет солнцу раскалять приземный слой атмосферы. К тому же в его зоне преобладают юго-восточные ветры. Благодаря чему в Европу еще и поступает очень жаркий воздух из пустыни Сахара.