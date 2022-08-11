Сестра Ким Чен Ына рассказала о тяжелой болезни лидера КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что ее брат серьезно заболел во время эпидемии "лихорадки" в Северной Корее, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению обозревателей издания, она имела ввиду, что глава республики мог переболеть коронавирусом.

"Несмотря на то, что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться в условиях противоэпидемической войны", - пояснила Ким Ё Чжон.

Соответствующее заявление заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи сделала на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам. В рамках этой встречи сам Ким Чен Ын объявил о победе республики над коронавирусом с минимумом потерь - официальное число жертв COVID-19 составило 74 человека.