https://news.day.az/world/1486250.html Природные пожары в Черногории приближаются к пляжам - ВИДЕО
Природные пожары в Черногории приближаются к пляжам - ВИДЕО
Побережье Черногории заволокло едким оранжевым дымом. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ , природные пожары захватывают всё больше территорий и уже вплотную приближаются к пляжам.
Вот такими кадрами делятся туристы - курорты буквально утопают в густом смоге. Власти уже перекрыли автомобильное и железнодорожное сообщение вблизи города Бар, где сейчас самая сложная ситуация. Десятки машин застряли в километровых пробках.
Пламя постепенно приближается к жилым домам, но сдержать его крайне трудно из-за сильного ветра.
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