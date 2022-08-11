Природные пожары в Черногории приближаются к пляжам

Побережье Черногории заволокло едким оранжевым дымом. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ , природные пожары захватывают всё больше территорий и уже вплотную приближаются к пляжам.

Вот такими кадрами делятся туристы - курорты буквально утопают в густом смоге. Власти уже перекрыли автомобильное и железнодорожное сообщение вблизи города Бар, где сейчас самая сложная ситуация. Десятки машин застряли в километровых пробках.

Пламя постепенно приближается к жилым домам, но сдержать его крайне трудно из-за сильного ветра.