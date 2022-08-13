Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции

Палата представителей Конгресса США в пятницу одобрила пакет инициатив, которые направлены на снижение инфляции и предусматривают выделение властями $430 млрд.

Трансляция ведется на сайте нижней палаты американского законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сенат одобрил данный пакет на прошлой неделе, теперь он отправится на подпись президенту США Джо Байдену, он ранее заявил, что намерен его подписать.

Законопроект, текст которого насчитывает 755 страниц, включает целый ряд мер, в том числе для сокращения дефицита федерального бюджета, снижения расходов граждан на здравоохранение и противодействия изменению климата. Кроме того, предусматривается повышение налогообложения крупных корпораций, что должно частично обеспечить поступление средств, необходимых для предлагаемых программ. Власти США рассчитывают, что все эти меры в перспективе позволят снизить инфляцию в стране. В поддержку указанных шагов выступает правящая Демократическая партия.

Конгрессмены прервали летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету инициатив.