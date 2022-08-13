Скончался виновный в Ходжалинском геноциде армянский генерал

Скончался бывший депутат парламента Армении, экс-замминистра обороны генерал Сейран Сароян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Сейран Сароян был участником первой Карабахской войны. С 1993 по 2007 гг был командиром полка, бригады, 2-го армейского корпуса, а затем и 4-го корпуса ВС Армении.

В 2000 году Сарояну было присуждено звание генерал-майора.

12 мая 2007 года был избран депутатом Национального собрания по мажоритарной системе. В 2018 году вышел из Республиканской партии и ушел из политики.

Ранее СМИ сообщали, что у Сейрана Сарояна проблемы с сосудами ног, и в последние годы он периодически лечился за рубежом.