https://news.day.az/world/1486774.html Скончался виновный в Ходжалинском геноциде армянский генерал
Скончался виновный в Ходжалинском геноциде армянский генерал
Скончался бывший депутат парламента Армении, экс-замминистра обороны генерал Сейран Сароян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Сейран Сароян был участником первой Карабахской войны. С 1993 по 2007 гг был командиром полка, бригады, 2-го армейского корпуса, а затем и 4-го корпуса ВС Армении.
В 2000 году Сарояну было присуждено звание генерал-майора.
12 мая 2007 года был избран депутатом Национального собрания по мажоритарной системе. В 2018 году вышел из Республиканской партии и ушел из политики.
Ранее СМИ сообщали, что у Сейрана Сарояна проблемы с сосудами ног, и в последние годы он периодически лечился за рубежом.
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