Лондонский супермаркет Aldi ввел ограничение на покупку бутилированной воды

В Лондоне супермаркет Aldi ввел ограничение для покупателей для приобретения воды - до пяти бутылок на человека. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ограничения необходимы, чтобы помочь вам и вашим соседям найти нужные вам продукты", - сказано в объявлении.

Это решение было принято в связи с объявленной засухой в восьми областях Англии. В стране стоит аномальная жара, пересыхают реки и водохранилища, что привело к нехватке воды.