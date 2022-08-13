https://news.day.az/world/1486868.html Лондонский супермаркет Aldi ввел ограничение на покупку бутилированной воды
Лондонский супермаркет Aldi ввел ограничение на покупку бутилированной воды
В Лондоне супермаркет Aldi ввел ограничение для покупателей для приобретения воды - до пяти бутылок на человека. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Ограничения необходимы, чтобы помочь вам и вашим соседям найти нужные вам продукты", - сказано в объявлении.
Это решение было принято в связи с объявленной засухой в восьми областях Англии. В стране стоит аномальная жара, пересыхают реки и водохранилища, что привело к нехватке воды.
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