Венесуэла приостановила поставки нефти в Европу

Власти Венесуэлы приняли решение о приостановке новых поставок сырой нефти в Европу. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как стало известно агентству, в графике отгрузок венесуэльской нефтяной компании PDVSA на август нет планов по отправке своей нефти в адрес итальянской Eni и испанской Repsol.

"Сделки в формате нефть в обмен на списание долга неинтересны", - сообщил собеседник издания. Теперь PDVSA предлагает направлять нефть в обмен на топливо.