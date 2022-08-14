https://news.day.az/world/1486983.html Венесуэла приостановила поставки нефти в Европу
Венесуэла приостановила поставки нефти в Европу
Власти Венесуэлы приняли решение о приостановке новых поставок сырой нефти в Европу. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Как стало известно агентству, в графике отгрузок венесуэльской нефтяной компании PDVSA на август нет планов по отправке своей нефти в адрес итальянской Eni и испанской Repsol.
"Сделки в формате нефть в обмен на списание долга неинтересны", - сообщил собеседник издания. Теперь PDVSA предлагает направлять нефть в обмен на топливо.
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