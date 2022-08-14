Скончался известный израильский композитор

Знаменитый израильский певец и композитор Цвика Пик умер в воскресенье в Тель-Авиве в возрасте 72 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщило израильское радио Kan.

Пик - автор большого количества шлягеров и хитов, среди которых победившая на "Евровидении" 1998 года песня "Дива", отмечает радиостанция. Мужем дочери Пика Даниэлы является американский режиссер Квентин Тарантино.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил в воскресенье соболезнования семье и поклонникам таланта Пика. "Цвика был революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки. Сегодня Цвика ушел в вечность, но песни и мелодии, которые он оставил, будут звучать еще долгие годы", - распространила высказывания главы кабмина его канцелярия.