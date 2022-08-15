Аргентина направит гумпомощь Кубе

Власти Аргентины направят Гаване гуманитарную помощь в связи с пожаром на нефтехранилище в кубинском Матансасе.

Об этом сообщает в воскресенье МИД южноамериканской республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"15 августа в 02:00 из международного аэропорта Эсейса будет отправлен первый груз аргентинских пожертвований в адрес братского карибского государства", - говорится на сайте дипведомства. Как уточняется в сообщении, на Кубу будут отправлены комплекты индивидуальной защиты и предметы медицинского назначения общим весом 2,7 тонны.

Еще две поставки из Аргентины намечены на 18 и 19 августа, добавили дипломаты. Всего Буэнос-Айрес поставит Гаване 7 тонн гуманитарной помощи на сумму $55 тыс.

Пожар на нефтехранилище начался 5 августа после удара молнии в один из его восьми резервуаров, в котором содержалось 25 тыс. куб. м нефти. 7 августа произошел взрыв второго резервуара, третий получил серьезные повреждения, позже пожар распространился на четвертый резервуар. Около 5 тыс. жителей прилегающих к месту происшествия районов были эвакуированы. По меньшей мере 130 человек получили травмы и ожоги, из них 22 остаются в больницах. На месте трагедии обнаружены останки четырех погибших.