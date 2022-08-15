НПЗ Шри-Ланки возобновит работу после долгого простоя

Крупнейший на Шри-Ланке Сапугаскандинский нефтеперерабатывающий завод (Sapugaskanda, принадлежит Ceylon Petroleum Corporation, CPC) планирует возобновить работу на этой неделе, объявил министр энергетики страны Канчан Виджесекер. Об этом сообщает новостной портал Adaderana, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

НПЗ был закрыт несколько месяцев из-за нехватки нефти. Министр пообещал, что завод запустят, когда на него поступит 100 тысяч тонн нефти. Еще один танкер со 120 тысячами тонн сырья должен прибыть на остров в период с 23 по 29 августа.

Мощность НПЗ Sapugaskanda составляет около 2 млн тонн в год.