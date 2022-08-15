Взрыв на оборонном заводе в Сербии

На оборонном предприятии "Крушик" в городе Валево в Сербии произошел взрыв, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Завод расположен в 100 километрах на юго-запад от сербской столицы Белграда, он является одним из крупнейших оборонных предприятий страны.

Отмечается, что в результате взрыва пострадала 40-летняя сотрудница, в ее руке взорвался капсюль К34. Женщину госпитализировали с серьезными травмами в больницу Валево.

Еще одну сотрудницу, которая в момент взрыва находилась рядом, получила менее серьезные травмы.

В настоящее время на месте работают следователи.