https://news.day.az/world/1487308.html Взрыв на оборонном заводе в Сербии
Взрыв на оборонном заводе в Сербии
На оборонном предприятии "Крушик" в городе Валево в Сербии произошел взрыв, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Завод расположен в 100 километрах на юго-запад от сербской столицы Белграда, он является одним из крупнейших оборонных предприятий страны.
Отмечается, что в результате взрыва пострадала 40-летняя сотрудница, в ее руке взорвался капсюль К34. Женщину госпитализировали с серьезными травмами в больницу Валево.
Еще одну сотрудницу, которая в момент взрыва находилась рядом, получила менее серьезные травмы.
В настоящее время на месте работают следователи.
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