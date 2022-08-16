США и Турция продолжают переговоры о поставках истребителей F-16

Госдепартамент США заявил в понедельник, что Вашингтон и Анкара ведут переговоры о поставках Анкаре истребителей F-16, однако не стал подтверждать прибытие военной делегации Турции в Вашингтон.

Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Турция является важным союзником по НАТО, Турция должна играть важную роль. Мы ведем переговоры напрямую с турецким правительством. Мы, как и они, сфокусированы на том, чтобы Турция была совместима с НАТО, с современной военной техникой НАТО. Эти разговоры продолжаются".

При этом он не стал подтверждать прибытие в Вашингтон турецкой делегации.

"Эти разговоры проводятся на регулярной основе, я не могу говорить о конкретной делегации", - сказал Прайс.

Ранее телекомпания NTV сообщила о том, что военная делегация Турции вылетела в Вашингтон для проведения нового раунда переговоров с представителями администрации США о поставках Анкаре истребителей F-16.

Переговоры, как отмечал телеканал, продлятся несколько дней и будут носить технический характер.