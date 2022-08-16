Наводнение после дождя парализовало Стамбул

Несколько районов Стамбула уходят под воду, так как город парализовали проливные дожди, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пассажирам городских автобусов приходится ехать по колено в воде. В бурных потоках застревают на мопедах и скутерах доставщики еды.

Водителям машин приходится ехать буквально на ощупь. Очевидцы сняли на видео, как размыло центральный базар.

Похожая ситуация и в городе Бурсе. Там из-за сильных ливней подтоплены первые этажи домов.