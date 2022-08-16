https://news.day.az/world/1487591.html Наводнение после дождя парализовало Стамбул - ВИДЕО
Наводнение после дождя парализовало Стамбул - ВИДЕО
Несколько районов Стамбула уходят под воду, так как город парализовали проливные дожди, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Пассажирам городских автобусов приходится ехать по колено в воде. В бурных потоках застревают на мопедах и скутерах доставщики еды.
Водителям машин приходится ехать буквально на ощупь. Очевидцы сняли на видео, как размыло центральный базар.
Похожая ситуация и в городе Бурсе. Там из-за сильных ливней подтоплены первые этажи домов.
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