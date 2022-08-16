https://news.day.az/world/1487661.html Одессу затопило после ливней - ВИДЕО
Одессу затопило после ливней - ВИДЕО
В Одессе прошли сильные ливни, из-за которых в городе произошел потоп. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты опубликовали кадры, на которых видно затопленные из-за проливных дождей улицы города, по которым пытаются ездить автомобили, а люди передвигаются, утопая по колени и по пояс в воде.
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