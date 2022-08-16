Одессу затопило после ливней

В Одессе прошли сильные ливни, из-за которых в городе произошел потоп. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты опубликовали кадры, на которых видно затопленные из-за проливных дождей улицы города, по которым пытаются ездить автомобили, а люди передвигаются, утопая по колени и по пояс в воде.