Аффидевит не будет рассекречен

Министерство юстиции США выступило против разглашения сведений и показаний свидетелей, на основании которых был выдан ордер на обыск резиденции экс-президента Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"В случае раскрытия аффидевит... с большой вероятностью может поставить под угрозу следственные действия", - говорится в разъяснении прокуроров. Это также может негативно отразиться на желании свидетелей сотрудничать со следствием.

На прошлой неделе суд по запросу Минюста США разрешил публикацию самого ордера на обыск и части сопроводительных юридических документов, из которых стало известно, что сотрудники Федерального бюро расследований вывезли из резиденции в Мар-а-Лаго 11 комплектов засекреченных документов.

Уголовное расследование в отношении Трампа ведётся по делу о нарушении Закона о шпионаже и дополнительных актов, касающихся воспрепятствования правосудию и уничтожения документов федерального правительства.

Дональд Трамп утверждает, что, будучи президентом, издал указ рассекретить все материалы, обнаруженные в его доме.