США направит 739 млрд на снижение инфляции

Президент США Джо Байден подписал закон о снижении инфляции на 739 миллиардов долларов, половина из которых пойдет на борьбу с изменением климата - это самые значительные федеральные инвестиции в истории в этом вопросе, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Наблюдатели отмечают, что подобный шаг направлен, в частности, на укрепление позиций Демократической партии среди избирателей менее чем за три месяца до промежуточных выборов 8 ноября.