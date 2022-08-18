В Нью-Йорке появился эффектный 3D-билборд с драконом

На Таймс-сквер появился впечатляющий билборд, посвящённый приквелу "Игры престолов". На нём изображён грозный и извергающий пламя дракон. Действие сериала "Дом драконов" развернётся в той же вселенной, но за два века до событий "Престолов", передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

События сериала разворачиваются в самый разгар правления клана Таргариенов и расскажут о кровопролитной гражданской войне между двумя ветвями династии. Конфликт получил название Танец драконов.

Первый эпизод приквела "Игры престолов" выйдет 21 августа. В России же его можно будет посмотреть в переводе с 22 августа.