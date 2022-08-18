Сезон муссонов: наводнение в Мьянме

Пешеходы и транспортные средства с трудом пробираются по затопленным улицам Янгона в Мьянме после того, как проливные дожди обрушились на крупнейший город страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ранее от тайфуна "Мулан" пострадали тысячи домохозяйств на границе Мьянмы и Таиланда, в результате удара стихии прорвалась плотина.

Разгар сезона муссонов приходится в Мьянме на июль и август.