https://news.day.az/world/1488013.html Сезон муссонов: наводнение в Мьянме - ВИДЕО
Сезон муссонов: наводнение в Мьянме - ВИДЕО
Пешеходы и транспортные средства с трудом пробираются по затопленным улицам Янгона в Мьянме после того, как проливные дожди обрушились на крупнейший город страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Ранее от тайфуна "Мулан" пострадали тысячи домохозяйств на границе Мьянмы и Таиланда, в результате удара стихии прорвалась плотина.
Разгар сезона муссонов приходится в Мьянме на июль и август.
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