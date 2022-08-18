Пешеход успел увернуться от летящего мотоциклиста в Бразилии

Стремительное дорожное происшествие попало в объективы видеокамер, установленных на пересечении улиц Урурай и Руа Имбе, в районе низшего класса Онорио Гургель (северная зона Рио-де-Жанейро, Бразилия), передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Владелец легкового автомобиля, совершая манёвр, забыл включить указатель поворота, в результате чего мотоциклист, врезавшись в легковушку, в полёте продолжил движение и чудом не зацепил случайного прохожего.

Другая видеокамера зафиксировала жёсткую посадку, закончившуюся для владельца мотоцикла на больничной койке.