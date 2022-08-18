Драка быков прервала свадебную процессию в Индии
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Один из жителей небольшого индийского города запечатлел из окна своего жилища масштабные свадебные гуляния, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Парнокопытные участники противостояния, не поделив территорию и не обращая внимания на людскую толпу, принялись выяснять свои отношения.

В ходе драки некоторым гостям свадебных гуляний пришлось буквально спасаться бегством, чтобы не угодить под копыта двух воинственных животных.

Автор видео не уточнил деталей и последствий разборки быков, случившейся во время свадебного мероприятия.