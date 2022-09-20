В США арестовали мужчину в гриме Джокера, пишет New York Post. Он обещал устроить взрывы и массовое убийство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

51-летний Джереми Гарнье был арестован и обвинен в создании террористической угрозы. Сам мужчина уверяет, что это была лишь шутка, и он никого не хотел убивать, но полицейские его не так поняли.

"Я говорил как Джокер. Я был в образе, все вокруг знали, что это шутка", - прокомментировал мужчина.

Известно, что Джереми провел в тюрьме более 20 лет за ограбление, совершенное им в 1980-х годах. Мужчина, по его словам, раскаивается и призывает людей сначала подумать, прежде чем что-то сделать.

"Ваши действия имеют последствия. Каким бы шутливым я не считал свой поступок, люди восприняли это всерьез", - добавил Гарнье.