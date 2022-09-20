Газохранилища в Германии почти полностью заполнены

Уровень заполненности газом подземных хранилищ в Германии превысил 90%. Об этом сообщил во вторник в Twitter руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заполнив газовые хранилища на 90,07%, Германия достигла нового этапа", - подчеркнул он, отметив, что "закаченный газ повысит безопасность энергоснабжения, поможет управлять в случае чрезвычайной ситуации". "Несмотря на это, мы должны продолжить усилия по заполнению", - указал Мюллер.

Правительство ФРГ обязало всех операторов постепенно заполнять подземные хранилища: к 1 октября - до 85%, к 1 ноября - до 95%.

Ранее власти Германии согласовали новые меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2-2,5%. Меры подразумевают, в частности, сокращение отопления в офисах и общественных учреждениях с 20 до 19 градусов, отключение наружной рекламы и подсветки зданий и памятников с 22:00 до 06:00. Кроме того, владельцам магазинов запретят "на долгосрочной основе держать открытыми двери". Ограничения вступают в силу постепенно - с 1 сентября и с 1 октября.

ФРГ в настоящее время сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти, однако газ из РФ потребуется еще как минимум в 2023 году. Преждевременный отказ повлек бы за собой серьезные экономические потери и остановку промышленности.