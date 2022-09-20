В Таганроге пьяные женщины избили школьницу на детской площадке

В Ростовской области несколько местных жительниц напали на девочку-подростка и стали ее избивать. Об этом сообщает портал "Привет Ростов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел на детской площадке в Таганроге 17 сентября 2022 года. По словам автора видео, которое было опубликовано в соцсетях, потасовка началась среди матерей, а после они переключились на школьницу.

"Пьяные мамы участвуют в драке, бьют детей, хотя за это статья", - прокомментировала автор.

На кадрах видео видно, как нетрезвые женщины сперва толкают девочку, а после того, как она упала на асфальт, начинают ее бить.

Причина конфликта неизвестна. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.