Турецкая армия нейтрализовала террористов в Ираке

Турецкая армия нейтрализовала трех боевиков террористической организации РПК на севере Ирака. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в среду в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"ВС Турции продолжают шаги по ликвидации угрозы терроризма с севера Ирака. В зонах антитеррористических операций Pençe и Pençe-Kilit нейтрализованы 3 боевика РПК. Кровь героев не останется неотомщенной!", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня стало известно о гибели одного и ранении двух турецких военнослужащих на севере Ирака.