Власти Аргентины отменили обязательное ношение масок по всей стране

Правительство Аргентины отменило введенное в начале пандемии коронавируса требование об обязательном ношении масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Соответствующий указ был опубликован в среду в правительственном вестнике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Установить необязательный характер использования масок", - говорится в документе. В то же время власти рекомендуют жителям продолжить носить защитные средства в закрытых помещениях.

Как отмечается в указе, сейчас в Аргентине "наблюдается устойчивое снижение числа случаев" заражения COVID-19. Кроме того, большой охват прививочной кампании позволил "значительно снизить частоту развития тяжелого течения болезни и смертность при любых штаммах".

Всего в Аргентине с начала пандемии было подтверждено 9,7 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли 129,8 тыс. заболевших. В стране полностью привились более 80% жителей.