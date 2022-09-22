Экскаватор загорелся и взорвался в Екатеринбурге

Экскаватор вспыхнул, а затем взорвался на дороге в Екатеринбурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в Завокзальном районе города на перекрестке улиц Армавирской и Подгорной. Трактор загорелся на ходу и остановился прямо на проезжей части. По словам очевидцев, после того, как огонь охватил всю машину, один за другим произошли три взрыва.

На место происшествия приехали пожарные, которые смогли потушить горящую технику. Пострадавших нет. За рулем находился мужчина, который успел выбежать из горящего экскаватора и не пострадал. По его словам, пожар начался в моторном отсеке.