https://news.day.az/world/1497827.html На американском атомном авианосце «Нимиц» топливо попало в питьевую воду
На американском атомном авианосце «Нимиц» топливо попало в питьевую воду
На американском авианосце "Нимиц", построенном в 1960-е годы прошлого века произошла утечка реактивного топлива. Об этом сообщает Stars and Stripes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, экипаж обнаружил в питьевой воде следы "реактивного топлива-5", которое изготавливают на основе керосина и используют для заправки боевых самолетов, находящихся на борту авианосца. В момент инцидента корабль находился у берегов Южной Калифорнии.
В результате морякам пришлось слить воду и полностью промыть систему подачи пресной воды. Ремонтные работы продолжались трое суток. Как топливо попало в воду, пока не установлено.
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