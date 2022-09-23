На американском атомном авианосце «Нимиц» топливо попало в питьевую воду

На американском авианосце "Нимиц", построенном в 1960-е годы прошлого века произошла утечка реактивного топлива. Об этом сообщает Stars and Stripes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, экипаж обнаружил в питьевой воде следы "реактивного топлива-5", которое изготавливают на основе керосина и используют для заправки боевых самолетов, находящихся на борту авианосца. В момент инцидента корабль находился у берегов Южной Калифорнии.

В результате морякам пришлось слить воду и полностью промыть систему подачи пресной воды. Ремонтные работы продолжались трое суток. Как топливо попало в воду, пока не установлено.