Турция раскрыла подробности об обмене пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по итогам переговоров, которые продолжались 3-3,5 месяца, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточнил представитель офиса турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, переговоры длились несколько месяцев. Эрдоган постоянно обсуждал эту тему с властями России и Украины, раскрыл он подробности.

"Мы сделали предложение о доставке в Турцию пяти человек, из-за которых весь процесс мог застопориться. Благодаря предложенной нами формуле обмен удалось провести", - подчеркнул пресс-секретарь. По его данным, важную роль в процессе обмена сыграла Национальная разведывательная организация Турции.

Он добавил, что все доставленные в Анкару лица "находятся в надежном месте".