Жители Нидерландов увеличили задолженность по ипотеке во втором квартале 2022 года до €804 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Нидерландов (CBS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, долг резидентов страны во втором квартале вырос на €10,6 млрд по сравнению с показателями первого квартала.

В бюро добавили, что долг по ипотеке растет медленнее, чем экономика страны. Речь идет о том, что ипотечная задолженность от ВВП Нидерландов снизилась до 89,4% во втором квартале. В первом квартале этот показатель был на уровне 90,2%. Текущий результат является самым низким уровнем с первого квартала 2004 года.