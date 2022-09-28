Индийский монах более 10 лет живет с поднятой вверх правой рукой

Монах из Индии уже более десяти лет живет с поднятой вверх правой рукой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, мужчину зовут Махант Радхейпури Джуна Акхара. Он отрекся от мирской жизни и ушел в религию. Недавно он стал местной знаменитостью, когда рассказал, что уже больше 10 лет живет с поднятой вверх правой рукой в честь индуистского божества.

Махант добавил, что уже перестал чувствовать конечность, поэтому не испытывает никакого дискомфорта. Как уточнил монах, первые пару лет были самые трудные, и он даже хотел отказаться от своей идеи, но сила духа помогла ему продолжить начатое. Даже во сне мужчина не опускает руку.

На вопрос о том, когда он завершит свое испытание, Махант ответил, что не знает точной даты и планирует прожить так до конца жизни.