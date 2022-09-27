На аукцион в Швейцарии выставят гигантский розовый бриллиант

В ноябре в швейцарской Женеве на торги выставят гигантский розовый бриллиант под названием Fortune Pink, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Вес драгоценного камня составляет 18,18 карата. Цена лота может достичь 35 млн долларов (36 млн евро).

По заявлению аукционного дома Christie's, это самый крупный экземпляр из выставленных на продажу розовых бриллиантов грушевидной огранки такого качества.