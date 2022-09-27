https://news.day.az/world/1498645.html На аукцион в Швейцарии выставят гигантский розовый бриллиант - ФОТО
На аукцион в Швейцарии выставят гигантский розовый бриллиант - ФОТО
В ноябре в швейцарской Женеве на торги выставят гигантский розовый бриллиант под названием Fortune Pink, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.
Вес драгоценного камня составляет 18,18 карата. Цена лота может достичь 35 млн долларов (36 млн евро).
По заявлению аукционного дома Christie's, это самый крупный экземпляр из выставленных на продажу розовых бриллиантов грушевидной огранки такого качества.
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