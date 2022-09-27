Завод TotalEnergies во Франции закрылся

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Feyzin, который принадлежит французской энергокомпании TotalEnergies, закрылся как минимум до середины октября на фоне забастовок в стране. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя французского профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT), передает Day.Az.

"Нефтеперерабатывающий завод Feyzin компании TotalEnergies мощностью 119 тысяч баррелей в сутки на юге Франции, скорее всего, останется без работы как минимум до середины октября", - отметили в публикации.

По данным агентства, завод был закрыт еще 16 сентября после аварии, когда произошла утечка на установке каталитического крекинга. Из-за закрытия НПЗ незадействованными остались около 40% нефтеперерабатывающих мощностей по всей стране.